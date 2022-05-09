Стало известно, разрешат ли украинским мужчинам выезжать за границу

Главное: Украинские мужчины не смогут выезжать за границу во время войны. Об этом рассказал Денис Шмыгаль.

Детали: Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинским мужчинам не разрешат выезжать за пределы страны. Его цитирует РБК-Украина.

Чиновник сказал: «Во время военного положения это не планируется. Здесь на самом деле военные принимают решения, но я считаю, что пока идет война, все мужчины должны быть в Украине».

Он отметил: «Официально зафиксированная цифра это 4,7 миллиона. За последних чуть более двух недель 700 тысяч украинцев уже вернулись. И каждый день возвращается больше, чем покидает Украину. Мы это чувствуем по наполненности городов, по восстановлению работы. Если было остановлено 32% бизнеса, то сейчас только 17%».

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