Путин на параде выдумал новую причину вторжения в Украину. Но войну так и не объявил

Главное: Президент РФ Путин на параде прокомментировал вторжение в Украину. При этом он не объявил войну и мобилизацию.

Детали: Президент РФ Владимир Путин назвал вторжение в Украину «единственно правильным решением», поскольку страны НАТО якобы готовили нападение на Крым. Об этом Путин сказал в понедельник, 9 мая, в ходе своего выступления на параде в Москве.

«Россия дала упреждающий отпор агрессии, это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение», — заявил Путин.

По его словам, страны НАТО не захотели услышать Россию и вели подготовку нападения на Крым и Донбасс. Всего в своей речи Путин упомянул Донбасс шесть раз, НАТО — три раза, бандеровцев — 1 раз, русофобию — 1 раз.

«Альянс начал военное освоение прилегающих к нам территорий, в Киеве заговорили о необходимости получения ядерного оружия. Создавалась непосредственная угроза России у наших границ. Все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами будет неизбежным», — сказал Путин.

В словах Путина так и не прозвучало объявление войны и мобилизации, что прогнозировал ряд аналитиков.

Глава РФ обратился к российским военным и наемникам Донбасса, заявив, что они сражаются за «безопасность своей родины».

Путин отметил, что в параде участвуют военные, прибывшие с Донбасса. Тем временем глава Генштаба РФ Герасимов на параде до не появился.

В тему: Изначально Путин называл «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины главными целями так называемой «спецоперации».