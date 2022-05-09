Во Львове неизвестные осквернили храм УПЦ

Главное: Во Львове неизвестные совершили акт вандализма над храмом Украинской Православной Церкви в честь святого князя Владимира.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, прихожане Свято-Владимирского храма не смогли попасть внутрь храма для совершения богослужения, поскольку входная дверь была залита монтажной пеной.

«Неизвестные, совершая преступление с характерными признаками диверсионной деятельности, оставили на стенах святыни многочисленные надписи кощунственного и провокативного характера», — отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Шепетовке заблокировали епархиальное управление и Михайловский кафедральный собор УПЦ.

В тему: В УПЦ заявили, что запрет Церкви в Броварах не имеет юридической силы.