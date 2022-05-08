Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > На Волыни и Виннитчине священники УПЦ отпели погибших украинских военных

На Волыни и Виннитчине священники УПЦ отпели погибших украинских военных

Александра Кудрявцева
08.05.22 12:50
99
На Волыни и Виннитчине священники УПЦ отпели погибших украинских военных
Главное: Священники Владимир-Волынской и Могилев-Подольской епархий Украинской Православной Церкви отпели погибших воинов ВСУ.
 
Детяли: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, священники выразили соболезнование родным и близким.
 
Благочинный Крымненского округа Владимир-Волынской епархии УПЦ протоиерей Сергей Никонюк отпел воина Александра Савчука.
 
Священник выразил соболезнования родным, а также призвал молиться за мир и упокой души новопреставленного воина.
 
В Могилев-Подольске священнослужители отпели воина Игоря Пороха. В епархии выразили соболезнования родным и близким почившего Героя.
 
В тему: В УПЦ попрощались с погибшими украинскими военнослужащими.
 

Тэги: воины, отпевание, УПЦ

Комментарии

Статьи

27.04.22 09:02

Скорая война в Приднестровье неизбежна?

Автор: Александр Панько

Дайджест

Тарифы на коммунальные услуги во время войны в Украине: что с ними происходит?
08.05.22 09:09

Тарифы на коммунальные услуги во время войны в Украине: что с ними происходит?

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Великий голод 2022: уже скоро?
Великий голод 2022: уже скоро?
Снятие и вывоз валюты из Украины в условиях войны: ценные рекомендации
Снятие и вывоз валюты из Украины в условиях войны: ценные рекомендации
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
08.05.22 15:00

В УПЦ заявили, что запрет Церкви в Броварах не имеет юридической силы
08.05.22 14:35

УПЦ помогает украинским беженцам, военным и всем нуждающимся
08.05.22 12:05

Управделами УПЦ рассказал о подвиге святых жен-мироносиц
08.05.22 11:40

Сегодня верующие УПЦ отмечают православный женский день - память жен-мироносиц
07.05.22 16:50

В УПЦ назвали запрет общин преступным решением
07.05.22 16:25

В Шепетовке пытаются захватить кафедральный собор УПЦ
07.05.22 12:40

Митрополит УПЦ объяснил, почему Бог допускает войну
07.05.22 12:20

В УПЦ попрощались с погибшими украинскими военнослужащими
07.05.22 11:57

УПЦ во всех регионах помогает украинским военным, беженцам, медикам и нуждающимся
06.05.22 16:58

Вышел трейлер приквела «Игры престолов»
07.05.22 16:50

В УПЦ назвали запрет общин преступным решением
06.05.22 15:25

Между Украиной и Польшей не будет границы, — Дуда
06.05.22 13:35

Около острова Змеиный горит вражеский фрегат, — СМИ
06.05.22 12:45

Обнародованы новые цены топлива на заправках
06.05.22 11:49

На Луганщине ожидается мощное наступление вражеской армии
05.05.22 16:57

Украина и Польша подписали оборонный меморандум
05.05.22 14:44

Ограничения на выезд мужчин за границу могут ослабить
05.05.22 13:47

ВСУ перешли в контрнаступление на двух направлениях
05.05.22 12:17

Генштаб ВСУ сообщает, что в Украине уже погибли 24,7 тысяч российских солдат
05.05.22 11:37

В Киеве могут вернуть плату за проезд в общественном транспорте
06.05.22 12:45

Обнародованы новые цены топлива на заправках
02.05.22 11:53

Путин — в шаге от объявления полномасштабной войны Украине, — The Sun
03.05.22 16:59

В Украине перенесли празднование Дня победы
03.05.22 15:54

В Украине запретили деятельность пророссийских партий
03.05.22 12:49

Экс-нардепа Царева приговорили к 12 годам тюрьмы
02.05.22 12:33

В Украине может исчезнуть один из самых популярных видов бензина
04.05.22 09:29

В Нью-Йорке украинцы подрались из-за русского языка
02.05.22 10:34

Британцы считают, что Россия все же атакует Молдову
03.05.22 14:14

Орбан рассказал Папе Римскому, когда Россия планирует закончить войну в Украине
06.05.22 09:38

В Киеве горела гостиница – эвакуировали сотню людей
Фото и Видео
Вышел трейлер приквела «Игры престолов»
Вышел трейлер приквела «Игры престолов»
Вышел трейлер приквела «Игры престолов»
Вышел трейлер приквела «Игры престолов»
Украина получит Воронеж и Ростов. Китайцы показали, как будет выглядеть мир после раскола России
Украина получит Воронеж и Ростов. Китайцы показали, как будет выглядеть мир после раскола России
Между Украиной и Польшей не будет границы, — Дуда
Между Украиной и Польшей не будет границы, — Дуда
Около острова Змеиный горит вражеский фрегат, — СМИ
Около острова Змеиный горит вражеский фрегат, — СМИ
Австралийские ученые узнали о пчелах кое-что невероятное
Австралийские ученые узнали о пчелах кое-что невероятное
Украине предоставят мощный пакет помощи для победы в войне и восстановление
Украине предоставят мощный пакет помощи для победы в войне и восстановление
Над Москвой несколько дней кружит «самолет судного дня»
Над Москвой несколько дней кружит «самолет судного дня»
Жуткое ДТП в Ровенской области унесло десятки жизней
Жуткое ДТП в Ровенской области унесло десятки жизней
Украинский блогер-каннибал съел мясо с обгоревшей кости солдата
Украинский блогер-каннибал съел мясо с обгоревшей кости солдата
Месси показал удивительный трюк на тренировке
Месси показал удивительный трюк на тренировке
fraza.com
Новости блогосферы
07.05.22 21:42

Война в Украине усилила раскол между Западом и Востоком, Югом и Севером
23.04.22 22:00

Почему официальный Ватикан начал дистанцироваться от Украины?
19.04.22 21:57

Советы, как не подорваться на мине во время войны в Украине
11.04.22 21:35

Санта Муэрте понад усє

Опрос

Применит ли Путин ядерное оружие в Украине?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.