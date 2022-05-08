На Волыни и Виннитчине священники УПЦ отпели погибших украинских военных

УПЦ во всех регионах помогает украинским военным, беженцам, медикам и нуждающимся

В УПЦ попрощались с погибшими украинскими военнослужащими

Сегодня верующие УПЦ отмечают православный женский день - память жен-мироносиц

УПЦ помогает украинским беженцам, военным и всем нуждающимся

В УПЦ заявили, что запрет Церкви в Броварах не имеет юридической силы

07.05.22 16:50

В УПЦ назвали запрет общин преступным решением

06.05.22 15:25

Между Украиной и Польшей не будет границы, — Дуда

06.05.22 13:35

Около острова Змеиный горит вражеский фрегат, — СМИ

06.05.22 12:45

Обнародованы новые цены топлива на заправках

06.05.22 11:49

На Луганщине ожидается мощное наступление вражеской армии

05.05.22 16:57

Украина и Польша подписали оборонный меморандум

05.05.22 14:44

Ограничения на выезд мужчин за границу могут ослабить

05.05.22 13:47

ВСУ перешли в контрнаступление на двух направлениях

05.05.22 12:17

Генштаб ВСУ сообщает, что в Украине уже погибли 24,7 тысяч российских солдат

05.05.22 11:37

В Киеве могут вернуть плату за проезд в общественном транспорте