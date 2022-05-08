Управделами УПЦ рассказал о подвиге святых жен-мироносиц

Главное: Святые жены-мироносицы являются образцом истинного служения Господу.

«Сегодня Церковь Христова чтит память жен-мироносиц, верных спутниц Христа. Они являют образец истинного служения Господу. Это служение проявлялось не только в их видимых трудах, но и невидимых — в искренности и преданности Христу до конца», — отметил митрополит Антоний.

Архиерей напомнил, что святые жены-мироносицы самоотверженно прошли весь путь со Христом: сопровождали Его во время путешествий, разделяли всеобщее ликование, не оставили Учителя и на крестном пути, на Голгофе, у самого Креста. «Их искренность, смелость и самоотверженность, несравненная нежная любовь ко Христу вдохновляют и поныне на особую любовь ко Господу, стремление служить Ему до смерти», — добавил он.

«Будем ли верны Господу, когда не будет видимых проявлений Его присутствия в нашем понимании, когда тучи сгустятся над нами и когда почувствуем себя оставленными? Искренняя ли наша вера? Как поведем себя, если будем лишены привычного комфорта, будет литься клевета извне, а может и угрозы, когда все, что есть свято будет попираться и уничтожаться. Сохраним ли верность в таком случае? Хватит ли смелости?», — спрашивает владыка.

Управделами УПЦ считает, что служение Господу заключается в осознанном прохождении всех выпавших на долю испытаний, в принятии личной Голгофы, в сохранении верности Христу до конца.

«Христос никого не заставляет идти за Собой. Он не призывал и святых жен следовать за Ним. Они пошли сами по велению сердца — за вечной истиной и вечным спасением. Именно жены-мироносицы первыми возвестили миру о Воскресшем Христе. Какое доверие!», — пояснил архиерей.

Митрополит Антоний отметил, что женская природа — особенная, «в ней заложено столько самоотверженности, любви и терпения, без которых она не могла бы стать хорошей матерью, женой, помощницей, христианкой».

«Все эти прекрасные качества могут ожить в каждом и привести к духовным плодам, если сами, по велению сердца, а не для „галочки“ пойдем за Христом. Ведь любые добродетели обретают смысл и красоту только тогда, когда искренне, всем сердцем познаём Христа, стремимся к Нему. Без этого любое служение — фальшиво и бессмысленно», — заключил иерарх УПЦ