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Новости > Сегодня верующие УПЦ отмечают православный женский день - память жен-мироносиц

Сегодня верующие УПЦ отмечают православный женский день - память жен-мироносиц

Александра Кудрявцева
08.05.22 11:40
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Сегодня верующие УПЦ отмечают православный женский день - память жен-мироносиц
Главное: Верующие Украинской Православной Церкви сегодня отмечают православный женский день — память святых жен-мироносиц, которые последовали за Христом и первые, кто узнал о Его воскресении.
 
Детали: В этот день принято поздравлять православных близких женщин — жен, матерей, сестёр, дочерей, сообщает Центр информации УПЦ.
 
К числу жен-мироносиц Церковь относит нескольких благочестивых женщин: Марию Магдалину, Марию Клеопову, Саломию, Иоанну, Марфу и Марию, Сусанну и других с ними.
 
Эти женщины наряду с апостолами следовали за Христом во время Его проповеди Евангелия.
 
Когда Господь был распят на кресте, жены-мироносицы последовали и туда, в отличие от большинства разбежавшихся апостолов. Они стояли и плакали у подножия креста Спасителя.
 
На третий день после распятия, утром в воскресенье, жены-мироносицы пришли ко гробу Христа, чтобы помазать Его тело благовонным маслом — миром. Помазание благовониями тела умершего было распространенной традицией на Ближнем Востоке.
 
Когда женщины пришли ко гробу, они обнаружили, что камень, закрывавший вход в пещеру, отброшен, погребальное ложе пусто, а на его краю сидит ангел.
 
Вестник Божий сообщил женщинам о том, что Спаситель Воскрес, после чего они поспешили в город, чтобы рассказать об этом апостолам.
 
С апостолами Иоанном и Петром к пещере вернулась одна из святых жен — Мария Магдалина. Не найдя ни Христа, ни ангела, апостолы вскоре в недоумении ушли, Мария же осталась у гроба.
 
Внезапно ей явился воскресший Господь, но она Его не узнала. Только когда Спаситель назвал ее по имени, Мария Магдалина узнала Спасителя. Христос заповедовал свидетельствовать о Его воскресении, что Мария и сделала, согласно преданию, дойдя с этой вестью до самого римского императора Тиберия.
 
Святые жены-мироносицы служат примером самоотверженной любви и служения Господу для всех христиан. В этот день принято поздравлять православных близких женщин — жен, матерей, сестёр, дочерей. Так как долг женщин, подражая святым женам-мироносицам также нести мир и согласие в свои семьи и быть верными Богу.
 
В тему: В УПЦ рассказали, с чего лучше начать изучение Библии.
 
 

Тэги: УПЦ

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