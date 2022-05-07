В Шепетовке пытаются захватить кафедральный собор УПЦ

07.05.22 16:50

В УПЦ назвали запрет общин преступным решением

07.05.22 12:40

Митрополит УПЦ объяснил, почему Бог допускает войну

07.05.22 12:20

В УПЦ попрощались с погибшими украинскими военнослужащими

07.05.22 11:57

УПЦ во всех регионах помогает украинским военным, беженцам, медикам и нуждающимся

06.05.22 16:58

Вышел трейлер приквела «Игры престолов»

06.05.22 16:37

Россия потратила на войну в несколько раз больше, чем планировала

06.05.22 15:52

Украина получит Воронеж и Ростов. Китайцы показали, как будет выглядеть мир после раскола России

06.05.22 15:25

Между Украиной и Польшей не будет границы, — Дуда

06.05.22 15:20

В УПЦ рассказали, о чем просят в молитвах в день святого Георгия Победоносца

06.05.22 15:00

Управделами УПЦ рассказал о православном отношении к родителям