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Новости > УПЦ во всех регионах помогает украинским военным, беженцам, медикам и нуждающимся

УПЦ во всех регионах помогает украинским военным, беженцам, медикам и нуждающимся

Александра Кудрявцева
07.05.22 11:57
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УПЦ во всех регионах помогает украинским военным, беженцам, медикам и нуждающимся
Главное: Храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.
 
В столице сотрудник социального отдела Киево-Печерской лавры архимандрит Глеб вместе с волонтерами оказал благотворительную помощь в виде лекарств для Киевской городской клинической больницы № 6 (Медгородок).
 
Отмечается, что лекарственные средства получают не только специализированные учреждения, но и все граждане, обращающиеся непосредственно в отдел социального служения Лавры.
 
Благочинный Днепровского района Киева протоиерей Иоанн Севередюк передал помощь для военных ВСУ.
 
Викарий Днепропетровской епархии УПЦ епископ Петропавловский Андрей передал продукты питания в храм преподобной Ксении Римлянине при Днепропетровской областной психбольнице, где с первых дней войны проводятся благотворительные обеды.
 
Ежедневно община храма принимает около 150 человек. Это переселенцы, неимущие, пациенты клиники и люди, проживающие недалеко от храма, а также жители города.
 
В Кременчугской епархии прихожане Свято-Троицкого храма Кременчуга во главе с настоятелем протоиереем Анатолием Дружко собрали множество разнообразных продуктов питания и отправили военным ВСУ на передовую. Часть продуктов переданы в Центр социально-психологической реабилитации детей города.
 
Настоятель Свято-Успенского кафедрального собора Кременчуга архимандрит Иосиф (Богайчик) передал продукты питания для переселенцев, прибывших в город.
 
В Благовещенском благочинии Кировоградской епархии была собрана очередная гуманитарная помощь, которую передали для нужд беженцев и воинов.
 
В Овручской епархии настоятель и прихожане храма Рождества Пресвятой Богородицы села Добрынь собрали продуктовые наборы для семей, пострадавших во время боевых действий. По благословению митрополита Овруцкого и Коростенского Виссариона продукты были доставлены пострадавшим от вражеских обстрелов семьям Иванковского района Киевской области.
 
По благословению митрополита Одесский и Измаильский Агафангела в пасхальные дни священники Южненского благочиния ежедневно совершают свое социальное служение на приходах. Духовенство и небезразличные верующие оказывают помощь всем нуждающимся: детям, взрослым и воинам ВСУ.
 
В Хмельницкой епархии прихожане сел Яскивцы, Подлесное, Шпиченцы и Копачевка отправили очередную гуманитарную помощь жителям Киевской и Черниговской областей.
 
В тему: В епархиях УПЦ помогают защитникам Украины, больницам, беженцам.
 

Тэги: гуманитарная помощь, УПЦ

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