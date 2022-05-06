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Новости > Россия потратила на войну в несколько раз больше, чем планировала

Россия потратила на войну в несколько раз больше, чем планировала

Александр Панько
06.05.22 16:37
329
Россия потратила на войну в несколько раз больше, чем планировала

Главное: По информации западных СМИ, при трехдневной военной кампании расходы РФ составили бы всего миллиард долларов, план «Б» предусматривал 12 миллиардов на полгода. На данный момент затраты уже превысили 34 миллиарда.

Детали: Расходы России на войну в Украине уже в несколько раз превысили ожидаемые. Об этом сообщает немецкое издание Focus.

Отмечается, что согласно плану Путина «А» война должна была продлиться всего три дня. Западные эксперты тоже считали, что такой сценарий возможен. Можно предположить, что в такой интенсивной кампании была бы использована вся военная техника России. Потребление горючего тоже было бы максимальным. Однако, по мнению Focus, понадобилась бы лишь треть от максимального количества боеприпасов. По мнению аналитиков, Путин не готовился к выплатам компенсаций за массовые потери военных. Расходы на наемников тоже не учитывали в первоначальном плане. По данным издания, Москва рассчитывала, что ее «маленькая победоносная война» будет стоить миллиард долларов.

Однако, российская попытка быстро победить ВСУ провалилась. Поэтому появился план «Б», который предусматривал оккупацию Киева, чтобы быстро закончить войну.

Издание отмечает, что Путин хотел сначала окружить украинскую столицу, заминировать ее окрестности, а потом расстреливать гражданских, чтобы заставить город сдаться под давлением осады. Такие же планы были и для других крупных городов Украины. На все это Россия планировала потратить до 6 месяцев. В этом плане тоже не учитывались расходы на выплату компенсаций за гибель или ранение российских солдат. Также никто в Москве не собирался тратить деньги на наемников. Впрочем, такой план позволил бы сократить расходы на боеприпасы и ракеты. По расчетам Focus, такая полугодовая война стоила бы России 11,23 миллиарда долларов.

Впрочем, российский план «Б» также провалился. Завоевать Украину дешево и быстро не удалось. Поэтому война становится все дороже для Путина. Вместо ожидаемого полугодового максимума на уровне 12,23 миллиардов долларов Москва уже потратила на агрессию против соседней страны 34 миллиарда. И это всего за два месяца. И при этом каждые два дня к этой сумме добавляется еще миллиард долларов.

В тему: Украина получит Воронеж и Ростов. Китайцы показали, как будет выглядеть мир после раскола России.

Тэги: Украина, Владимир Путин, Россия, экономика, война

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