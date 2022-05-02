Российские солдаты убили более 1200 мирных жителей Киевской области

Главное: В Киевской области обнаружили тела уже 1202 людей, погибших ор рук российских военных, из них 280 тел остаются неопознанными. Еще около 300 человек считаются пропавшими без вести.

Детали: На территории Киевской области правоохранители обнаружили уже 1202 тела украинских граждан, которые погибли от рук российских военных. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов в понедельник, 2 мая.

«Ужасные находки мы обнаруживаем практически каждый день, фиксируем преступления РФ на территории Киевской области. По состоянию на сегодня уже есть 1202 тела погибших гражданских лиц, их осмотрели следователи и передали в судебно-медицинские учреждения для установления окончательной причины смерти», — сказал Небытов.

Также полицейский добавил, что по состоянию на 2 мая тела 280 людей остаются неопознанными. Криминальная полиция работает для установления их личностей. Кроме того, на Киевщине 300 людей считаются пропавшими без вести. И эта цифра меняется каждый день.

«Еще раз призываю граждан, если вам известно об исчезновении людей или потеряли с ними связь, сообщите на спецлинию 102. Это облегчит работу полицейским», — сказал главный полицейский Киевщины.

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