В Украине можно вновь покупать и продавать недвижимость. Но есть ограничения

Главное: Недвижимость в Украине вновь можно покупать и продавать. Но существуют определенные ограничения.

Детали: Минюст сообщает, что в Украине возобновили государственную регистрацию прав собственности на недвижимое имущество. При этом существует ряд ограничений.

Напомним, что после начала войны работа реестров была остановлена для безопасности и защиты данных. При этом доступ к части реестров был восстановлен на определенной части территории Украины, а также определены особенности нотариальной деятельности и функционирования единых и государственных реестров.

В министерстве говорят: «Следующим шагом стало нормирование особенностей предоставления нотариальных услуг, в частности относительно удостоверения сделок с недвижимостью, а также доступа к Государственному реестру прав на недвижимое имущество и Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, с целью возобновления функционирования рынка недвижимости и государственной регистрации прав на нее и бизнеса».

Подчеркивается, что в условиях военного положения и в течение одного месяца со дня его отмены нотариальные действия совершаются с учетом особенностей (запретов).

Существуют же следующие ограничения: совершать действия по доверенности от имени физических лиц; передавать имущество в уставный капитал или получать в связи с выходом из общества; отчуждать недвижимость раньше чем через месяц; совершать нотариальные действия вне области и т.п.

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