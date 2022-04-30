На Буковине и Кировоградщине священники УПЦ отпели украинских воинов

30.04.22 17:35

В Одессе архиереи и верующие УПЦ совершили крестный ход с чудотворной иконой Богородицы

30.04.22 12:30

УПЦ в регионах Украины помогает беженцам, военным, больницам и всем нуждающимся

30.04.22 12:05

Священник УПЦ рассказал что такое Артос и как его принимать

29.04.22 21:00

Украинский блогер-каннибал съел мясо с обгоревшей кости солдата

29.04.22 17:12

На Житомирщине УПЦ передала украинским военным помощь на сумму более 50 тыс грн

29.04.22 17:02

Епископ УПЦ рассказал, почему Церковь вне политики

29.04.22 16:57

В Одессе вводят длительный комендантский час

29.04.22 16:52

Митрополит УПЦ объяснил, как правильно почитать святых

29.04.22 16:42

В СНБО оценили шансы России захватить Украину

29.04.22 15:43

Зеленский и Путин могут встретиться на саммите большой двадцатки