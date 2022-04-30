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Новости > Священник УПЦ рассказал что такое Артос и как его принимать

Священник УПЦ рассказал что такое Артос и как его принимать

Александра Кудрявцева
30.04.22 12:05
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Священник УПЦ рассказал что такое Артос и как его принимать
Главное: Артос — великая святыня, связанная с Воскресением Христовым, потому относиться нужно к ней очень трепетно и бережно.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал священник Андрей Чиженко.
 
«Со времен древнейшей апостольской Церкви хлебу предавали огромное символическое духовное и богослужебное значение. Он символизировал собою Тело Христово. Это установление самого Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Сама Евхаристия или Божественная литургия называлась в древности „преломлением хлеба“. С апостольских времен твердо установилась традиция во время общей трапезы один хлеб оставлять и откладывать его на возглавие стола Господу. Это было символом того, что Христос и по Своем вознесении на небо невидимо присутствует в Церкви», — сказал священник.
 
Он отметил, отголоском древней традиции и подтверждением, что мы, православные христиане является пасхальная традиция освящения и раздробления артоса.
 
«Слово „артос“ переводится с греческого языка как „квасной хлеб“. Это особая большая просфора цилиндрической формы, на вершине которой специальной пекарской печатью делается оттиск иконы Воскресения Христова. В Типиконе (Уставе) артос назван просфорою всецелою. С одной стороны, данное наименование обозначает, что из пасхальной просфоры не изымались частички для совершения проскомидии. С другой — это символ Церкви, в которой находится каждый из нас, ее вселенскости и целостности; Церкви, искупленной кровью Агнца и освященной Воскресением Христовым», — объяснил отец Андрей.
 
Приносим артос в дар Богу как символ Светлого Воскресения Христова, отметил священник.
 
«И освящение его на самой главной службе в году, когда и сами небеса отверсты, когда Спаситель находится среди нас, а Церковь небесная соединяется с Церковью земной в едином пасхальном славословии Господу за искупление-исцеление человечества, говорит нам о том, что артос — великая святыня, связанная с Воскресением Христовым. Потому относиться нужно к ней очень трепетно и бережно.
 
Подтверждением тому, что артос есть великой святыней, является еще и тот факт, что его носят во время крестного хода вокруг храма во всю Светлую седмицу. Ведь он символизирует собой Воскресшего Бога и то, что Христос пребывает среди нас. И всю Светлую седмицу артос пребывает на почетном месте в храме в открытых Царских вратах», — продолжил священник Андрей Чиженко.
 
В субботу же Светлой седмицы обычно по заамвонной молитве Божественной литургии совершается чин раздробления артоса. Священник читает определенную молитву, и затем артос раздробляется, а по окончании богослужения раздается верующим.
 
Священник напомнил, что артос дается для нашего телесного и душевного здравия.
 
«Об этом говорят слова молитвы на раздробление артоса „да вси вкушающии от него телеснаго и душевнаго благословения и здравия сподобятся благодатию и щедротами Твоего человеколюбия“. Потому полезно его вкушать во время болезни или особенных скорбей в жизни. Он оживит нас. Ведь артос есть символом — духовным составляющим вечной жизни, которую мы получаем в Светлом Воскресении Христовом с Его победой над адом, диаволом, грехом и смертью. И тот, кто вкушает артос или хотя бы даже просто хранит его дома, становится сопричастником вечной пасхальной радости, которую никто и никогда у нас не отнимет, радости, исцеляющей душу и тело человека», — подчеркнул он.
 
Отец Андрей призвал не путать артос с Телом и Кровью Христовыми.
 
«Это совершенно разные вещи. Святые Дары — самая великая церковная Святыня. Артос же одновременно духовное и телесное средство, подобное антидору, святой воде и просфоре, которое служит для поддержания духовных сил человека в нелегком нашем земном борении-странствии. Хранить артос дома полагается возле святых икон. Вкушается эта святыня с обычной молитвой для святой воды и просфоры с прибавлением „Христос Воскресе! Воистину Воскресе!“», — подытожил священник.
 
В тему: Митрополит УПЦ рассказал, как сохранить радость праздника Пасхи.

Тэги: Пасха, УПЦ

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