Польша передала Украине более половины своих танков

Главное: Польша передала вооруженным силам Украины более 200 танков. Это половина из того, что имела польская сторона.

Детали: Польская сторона передала Украине более 200 танков Т-72 для отражения российского вторжение. Кроме того, предоставила еще несколько десятков боевых машин пехоты. Об этом сообщает «Польское радио».

Сообщается, что Польша предоставила Украине достаточное количество танков для формирования двух танковых бригад — это более 200 единиц Т-72.

Эти поставки не включают военную помощь на 1,6 млрд долларов, в которые вошли самоходные гаубицы «Гвоздика» и реактивные установки «Град». Варшава до этого также предоставила ракеты класса «воздух-воздух» для самолетов МиГ-29 и Су-27, дроны производства WB Electronics, ПЗРК «Пиорун» и большое количество боеприпасов.

Издание отмечает, что на вооружении в Польше насчитывалось почти 400 танков Т-72, в 2019 году часть из них была модернизирована, однако Украине передаются те машины, которые не успели пройти доработку.

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