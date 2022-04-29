Американцы подсчитали, сколько ракет выпустила Россия по Украине с начала войны

Главное: Более 1,9 тысяч ракет выпустила Россия по Украине с начала войны. Данные приводит Пентагон.

Детали: В Пентагоне заявили, что с начала войны Россия выпустила по Украине более 1,9 тысяч ракет. Американцы привели свои данные в минувший четверг, 28 апреля.

Отмечается: «Большая часть ракетных пусков и самолетных ударов на Мариуполь и в район ООС, в основном, на Донбасс».

Подчеркивается, что практически все авиационные удары наносятся с российских авиабаз, а пусковые установки, с которых производятся ракетные удары, также находятся на территории РФ.

В тему: Генштаб ВСУ сообщил, что Россия потеряла в войне уже 23 тысячи солдат.