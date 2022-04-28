Генсек ООН рассказал, когда закончится война в Украине

Главное: После встречи с Путиным генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что этими «встречами» войну России против Украины не остановить. Война кончится тогда, когда этого захочет лично Путин.

Детали: Генеральный секретарь Организации Объединенный Наций Антониу Гутерриш считает, что война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока РФ не решит ее закончить. С таким заявлением он выступил после встречи с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает CNN.

По его словам, «встречами» войну России против Украины не закончить.

«Война закончится, когда РФ решит ее закончить, и когда после прекращения огня появится возможность серьезного политического соглашения. Мы можем проводить сколько угодно встреч, но это не то, что положит конец войне», — сказал генсек ООН.

В тему: В ООН заявили, что жертвами войны в Украине стали 2729 мирных жителей.