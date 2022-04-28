Канада официально признала российскую войну в Украине геноцидом

Главное: Канада признала войну России в Украине геноцидом. Сделал это парламент страны.

Детали: Канадский парламент признала войну России в Украине геноцидом. Решение накануне, в среду, 27 апреля, было принято единогласно.

Так, член парламента Хизер Макферсон представила ходатайство о признании Палатой представителей того, что Российская Федерация совершает акты геноцида против украинского народа.

Парламентарии сообщили о достаточных доказательствах систематических и массовых военных преступлений против человечества" совершаемых в Украине ВС РФ под руководством президента страны Владимира Путина и других членов Госдумы.

В ходатайстве перечисляют такие преступления россиян: массовые зверства, систематические случаи преднамеренных убийств украинских мирных жителей, осквернение трупов, насильственное перемещение украинских детей, пытки, физический вред, психический вред, изнасилование.

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