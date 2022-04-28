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Новости > В апреле в Украине прошла эмиссия на пятьдесят миллиардов гривен

В апреле в Украине прошла эмиссия на пятьдесят миллиардов гривен

Александр Панько
28.04.22 09:28
213
В апреле в Украине прошла эмиссия на пятьдесят миллиардов гривен

Главное: Эмиссия на пятьдесят миллиардов гривен прошла в апреле. Провел ее НБУ.

Детали: В уходящем апреле в Украине прошла эмиссия на пятьдесят миллиардов гривен. Сделал это НБУ.

Как информируется, на четверг, 28 апреля, портфель военных облигаций в собственности финансового регулятора составляет семьдесят миллиардов гривен.

Отмечается, что рост объемов выкупа военных облигаций НБУ в апреле, в первую очередь, объясняется увеличением потребностей бюджета на фоне введенных налоговых изменений и более низкими объемами международного финансирования.

В НБУ говорят, что, в отличие от марта, доходы бюджета не поддерживали досрочную уплату налогов бизнесом и перечисление дивидендов государственными компаниями.

В то же время, по оценкам министерства финансов, потребности бюджета составляют около пяти миллиардов долларов в месяц.

Кроме этого механизм эмиссии гривны НБУ через покупку ОВГЗ используется только для финансирования критических расходов правительства по остаточному принципу.

Сообщается: «Позиция центробанка по финансированию неизменна – поддержка со стороны НБУ не может быть основным источником финансирования расходов правительства».

Резюмируется, что НБУ призвал наращивать привлечение финансов через облигации средств банков.

Как стало известно, банковская система с начала войны увеличила ликвидность на 72 миллиарда гривен до более 230 миллиардов гривен.

В тему: Как оказалось, украинские банки могут не выдавать бумажные чеки.

Тэги: Национальный банк Украины, экономика, финансы, эмиссия, новости Украины

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