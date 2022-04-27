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Новости > УПЦ помогает беженцам, больницам, защитникам и нуждающимся

УПЦ помогает беженцам, больницам, защитникам и нуждающимся

Александра Кудрявцева
27.04.22 10:35
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УПЦ помогает беженцам, больницам, защитникам и нуждающимся
Главное: Храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.
 
В Мукачевской епархии духовенство вместе с верующими проводит пасхальные благотворительные акции. Священники епархии в канун Пасхи Христовой посетили с гостинцами нуждающиеся семьи, а также сделали подарки для семей вынужденных переселенцев.
 
Настоятель Свято-Покровского храма села Приборжавское протоиерей Александр Ряшко рассказал о своих впечатлениях после участия в этой благотворительной акции: «Слезы радости у людей и детей на глазах, искренняя улыбка и душевное спокойствие наполняют мгновения встречи со священником! Они не сами, за них не забыли, они чувствуют поддержку и самое главное — они живы! Без сомнения, в этом году особенная Пасха! Мы благодарны Богу и добрым людям, которые помогли и другим почувствовать праздничное настроение!».
 
В день Светлого Христова Воскресения митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент посетил Нежинский дом-интернат.
 
Вместе с городским духовенством владыка передал воспитанникам заведения сладкие подарки, после чего хор епархии исполнил для всех присутствующих Пасхальное песнопение.
 
В Одесской епархии, в день Светлого Христова Воскресения епархиальная команда «Добро Объединяет» поздравила всех сотрудников Экстренной медицинской помощи Одессы с Пасхой. Одесские священники посетили все подстанции скорой помощи и передали медикам Пасхальные подарки.
 
Настоятель Свято-Алексеевского храма Одессы протоиерей Павел Полещук совместно с клиром и активными прихожанами передали поздравления и угощение маленьким пациентам Одесской областной детской клинической больницы, а также их близким и медработникам.
 
Делегация городского храма мученицы Елизаветы во главе с настоятелем храма протоиереем Святославом Минаевым поздравила людей с проблемами слуха в общежитии при Украинском обществе глухих.
 
По благословению митрополита Житомирского и Новоград-Волынского Никодима, протоиерей Виктор Голубовский передал необходимые продукты для нуждающихся. Эта помощь была собрана прихожанами храмов города Житомир по просьбе житомирских волонтеров украинского фонда «Реабилитация инвалидов».
 
Также священник передал фонду пасхальную помощь в виде освященных пасхальных яйц и куличей. Волонтеры отвезли пасхальные подарки нуждающимся.
 
По благословению митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки, настоятель Покровского архиерейского собора протоиерей Олег Семенчук посетил Запорожский городской комитет ветеранов войны (однополчан) и поздравил членов этой организации с Пасхой.
 
В Харьковской епархии духовенство и верующие продолжают оказывать помощь всем нуждающимся и делиться радостью Пасхи. В частности: сестры милосердия епархии посетили больных в харьковском госпитале и передали им благотворительную помощь; преподаватели Харьковской семинарии посетили городскую поликлинику и отслужили там Пасхальный молебен; квартет хора Покровского мужского монастыря Харькова исполнил Пасхальный концерт для харьковчан, скрывающихся на станциях метро; священнослужители епархии посетили ряд Харьковских исправительных колоний.
 
В тему: УПЦ помогает украинским военным, беженцам, больницам и нуждающимся.

Тэги: гуманитарная помощь, УПЦ

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