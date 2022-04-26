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Новости > Управделами УПЦ призвал терпимее относиться друг к другу

Управделами УПЦ призвал терпимее относиться друг к другу

Александра Кудрявцева
26.04.22 17:15
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Управделами УПЦ призвал терпимее относиться друг к другу
Главное: В дни Светлого Христового Воскресения, когда всё говорит о победе Жизни над смертью, хотелось бы напомнить о бережном отношении друг к другу.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).
 
«Ни для кого не секрет, что в дни великих тягот испытанию подвергаются и человеческие отношения. В запальчивости мы порой ощущаем себя носителями правды и готовы словесно уничтожить любого с нами несогласного, даже если это очень близкий человек», — сказал митрополит Антоний.
 
Владыка напомнил, что человеческие отношения хрупки и ранимы, их легко разрушить и очень трудно восстановить.
 
«Однако что делать, если близкий в самом деле неправ? Если он стал жертвой неправдивой информации, если его сознание перевернуто с ног на голову? Бывает и такое. Нужно вспомнить, что это наш ближний, родной человек. Даже если он сто раз заблуждается, даже если говорит ужасные вещи, мы ведь понимаем, что это всего лишь временное затмение, что суть этого человека другая. Так уж сложилось, что не каждый способен трезво рассуждать или контролировать себя в моменты стресса, оставаться сдержанным во время паники, отличать правду от тщательно замаскированной лжи.
 
Присмотримся к себе: всегда ли мы были на высоте в нашей жизни? Всегда ли действовали безошибочно и безупречно? А может, напротив — принимали ложь за правду, использовали двойные стандарты в оценке тех или иных событий, прикрывали благовидными предлогами собственные не самые лучшие движения души? Увы, всякому человеку в этой грешной земной жизни, даже святому, свойственно ошибаться. А теперь представим, что после наших ошибок все вдруг перестали с нами общаться. Страшно даже вообразить такую ситуацию», — продолжил архиерей.
 
Управделами УПЦ отметил, что осознание собственной слабости, признание своих ошибок и немощей хорошо тем, что позволяет другими глазами взглянуть на тех, кто сейчас совершает ошибку.
 
«Человеку свойственно ошибаться, но человеку свойственно и исправлять свои ошибки. Главное, не пребывать в ложном чувстве собственной правоты и непогрешимости. И это касается на самом деле всех», — пояснил иерарх УПЦ.
 
Митрополит Антоний снова призвал быть добрее, терпимее и бережнее друг ко другу.
 
«Не задирать ближних, не провоцировать раздоры. Если назревает конфликт, который не в состоянии погасить, лучше отойти в сторону и помолиться о вразумлении ближнего и нас самих. Ведь молитва часто сильнее всех слов. И даже там, где, казалось бы, разорваны все родственные и дружеские связи, остается связь молитвенная — связь с Богом. А Господь в Своем неисчерпаемом милосердии способен устроить всё и объединить всех, кто был разделен человеческими ошибками, грехами и страстями», — считает владыка.
 
В тему: Управделами УПЦ призвал в преддверии Пасхи простить друг другу взаимные обиды.
 

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ

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