В Киеве волонтеры УПЦ поздравили бедных и беспризорных с Пасхой

Главное: В Киеве волонтеры Синодального отдела по социально-гуманитарным вопросам Украинской Православной Церкви поздравили с Пасхой бедных и беспризорных.

«Пусть весть о Воскресшем Господе Иисусе Христе согреет ваши сердца, приблизит мир в нашем Отечестве и укрепит единство, потому что все мы — Божии, и все, что делаем — для Бога! Христос Воскрес!», — обратились православные волонтеры к пришедшим за помощью.

На площади возле храма святого великомученика Георгия Победоносца, около 150 нуждающихся получили горячий обед, пасхи медикаменты, а сотрудники социально-гуманитарного отдела исполнили для них пасхальные песнопения.

«Я здесь уже в четвертый раз и каждый год, встречаясь на площади, чувствую себя особенно празднично, потому что встречаюсь с вами! Христос Воскрес!», — сказал один из присутствующих.