Священник УПЦ поздравил с Пасхой украинских солдат на передовой

Главное: Священник Запорожской епархии Украинской Православной Церкви протоиерей Сергий Холодков посетил шестой отдельный стрелковый батальон, находящийся под Волновахой, и поздравил защитников Украины с Пасхой Христовой.

Детали: Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии. «Светлый праздник Пасхи — праздник всех, кто верит в Бога, не обошел стороной наших мужественных бойцов и их командира — полковника Владислава Хобота», — говорится в сообщении.

Шестой отдельный стрелковый батальон, состоящий в основном из запорожских добровольцев, сформировали в первых числах марта.

В составе этого батальона служил брат митрополита Запорожского Луки, который погиб при исполнении воинского долга.

Как сообщалось ранее, верующие Буковины передали 20 тонн гуманитарной помощи в села Черниговской области, а также защитникам Харькова и Полтавы.

В тему: Буковинская епархия УПЦ передала 20 тонн гуманитарной помощи в Харьков и Чернигов.