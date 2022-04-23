Управделами УПЦ призвал в преддверии Пасхи простить друг другу взаимные обиды

Главное: Наивысшая радость для верующего человека заключена в словах «Христос Воскресе!», поэтому нет и не будет слов важнее и прекраснее.

«Бог стал человеком, прошел через врата смерти, вывел человечество к свету и бессмертию из пустыни одиночества и тьмы.Сколько любви в этой жертве! Как велика и непостижима мудрость Божия! То, что является скорбным и страшным для человека – позорная смерть на Кресте, стало началом великой радости. Из унижения воссияла слава, из гроба – жизнь, смертное стало бессмертным», - сказал митрополит Антоний.

Архиерей добавил, что сегодня всё наполнено невыразимой радостью: Небо, земля и даже ад. «Вся Вселенная ликует. Ибо человек навеки освобожден от греха Адамова», - констатировал управделами УПЦ

«Птицы и Ангелы прославляют Своего творца – Победителя смерти. Природа торжествует. Мертвые воскресают. Непроглядная ночь сменяется сверкающей зарей, отчаяние – верой и благоговением. Мир наполняется благодатью Божией и заново рождается.

Отдаляются все скорби, светом и надеждой наполняются сердца. Душа замирает в сокровенном предвкушении Божественной Трапезы в грядущем и славном Царствии Божием и причащается славы Божией уже здесь, на земле, переживая блаженные часы Святой Пасхи, восклицая словами апостолов на Фаворе: «Господи! Хорошо нам здесь быть» (Мф. 17:4). Воспрянем духом все: болящие и страждущие. Воскресший Христос утешит нас», - продолжил иерарх УПЦ

Митрополит Антоний призвал простить друг другу взаимные огорчения и обиды, просветиться торжеством и воскликнуть: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав».