В УПЦ освятили 1,5 тыс пасок для пострадавших жителей Киевщины

Главное: В Украинской Православной Церкви освятили 1, 5 тыс пасок для пострадавших в результате боевых действий жителей Бучанского, Бородянского и Иванковского районов Киевской области.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, пасхи передал Благотворительный фонд Митрополита Онуфрия «Мир Вам».

Освятил пасхальную выпечку епископ Виктор (Коцаба) в Ольгинском соборе столицы.

«Приближается праздник праздников и торжество торжеств — Светлое Христово Воскресение. Оно сообщает ту неописуемую земную радость, которая побеждает земную скорбь и сверхсложные испытания. Мы стараемся донести эту радость до каждого дома. По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия мы сегодня освятили на территории Свято-Ольгинского собора и передаем для пострадавших жителей Бородянского, Бучанского и Иванковского районов Киевской области паски», — сказал епископ Виктор.

Он отметил, что Блаженнейший Митрополит Онуфрий и вся Украинская Православная Церковь молится о всех, кто пострадал в этой страшной войне.

«Просим, ​​чтобы Господь всех благословил своим миром. Надеемся на милость Воскресшего Христа Спасителя, Который своим Воскресением все Воскресил. И верим, что Он и нам поможет воскреснуть, наполниться пасхальной радостью и в дальнейшем в мире и покое продолжать трудиться и молиться за нашу Церковь и Богом береженную родную Украину», — сказал архиерей.

Во время пасхальных богослужений священники, совершающие свое служение в пострадавших от войны городах и селах Киевщины, раздадут освященные пасхи всем нуждающимся.

Как сообщалось ранее, духовенство и верующие Украинской Православной Церкви подготовили тысячи куличей и пасхальных корзин для украинских военных.

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