В Киево-Печерской лавре УПЦ в день Пасхи состоится 3 литургии

Главное: В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре 24 апреля, в день Светлого Христового Воскресения, состоятся три Божественных литургий.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на lavra.ua, в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских с Трапезной палатой и в Крестовоздвиженском храме начало Пасхальных богослужений в 01.00, в храм преподобного Агапита Печерского начало Литургии в 07.00.

«В связи с комендантским часом для участия в богослужении нужно соблюдать особые правила. Прийти необходимо до 22 часов. Перед входом нужно будет предъявить документы, удостоверяющие личность. Также нужно учесть, что нельзя будет выйти с территории Лавры до 5 часов утра», — отмечает пресс-служба.

Прямую трансляцию ночных богослужений можно смотреть: через Фейсбук — из Трапезного храма; через Ютуб — из Крестовоздвиженского храма.

«Освящение пасхальных яств будет совершаться уже в субботу на площади Ближних пещер с 12.00 до 23.00. В сам День Пасхи после каждой Литургии, а также перед храмом преподобного Агапита Печерского (с 11.00 до 15.00) и на площади Ближних пещер (с 07.00 до 17.00)», — уточняет пресс-служба Киево-Печерской Лавры.