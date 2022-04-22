В ГУР рассказали о ближайших планах российских войск

Главное: Россия перебрасывает все свои войска из Беларуси на восток Украины. Также враг пытается найти «наиболее уязвимые места» ВСУ, чтобы начать широкомасштабное наступление на Донбассе.

Детали: В украинской разведке сообщили, что Россия перебрасывает все свои войска, дислоцировавшиеся в Беларуси, на восток Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ГУР МО Вадима Скибицкого в эфире телемарафона.

«Противник на сегодня заканчивает перегруппировку войск, все батальйонно-тактические группы, которые были до этого сосредоточены на территории Беларуси, у наших северных границ, они сейчас перебрасываются на восток Украины. Это во-первых, а во-вторых, по всем направлениям противник сейчас пытается определить наиболее уязвимые места ВСУ, чтобы начать широкомасштабное наступление и закрепить свой успех в первую очередь в Донецком районе», — рассказал Скибицкий.

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