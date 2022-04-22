На польской границе задержали Суркиса-старшего

Главное: Народный депутат Украины от ОПЗЖ и один из президентов ФК «Динамо» Григорий Суркис был задержан пограничниками на польской границе. Он вывозил на «зеленом коридоре» 13 часов, не указанных в декларации.

Детали: Народного депутата Украины от ОПЗЖ и одного из президентов ФК «Динамо» Григория Суркиса задержали на пункте пропуска Краковец, когда он пытался выехать из Украины. Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что Суркис вывозил на «зеленом коридоре» 13 часов, не указаных в декларации.

«На данный момент таможня вынесла ему отказ по вывозу часов. Пограничники не пропускают Суркиса ни туда, ни обратно», — отмечается в сообщении.

Сообщается также, что пока протокол о недекларировании часов не был составлен.

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