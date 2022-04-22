Шольц рассказал, какое оружие Германия поставит Украине

Главное: В ближайшее время Украина получит от Германии партию вооружения. Среди прочего — противотанковые средства, мины и артиллерийские боеприпасы.

Детали: Германия поставит Украине противотанковые средства, мины и артиллерийские боеприпасы, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью для Spiegel.

«Что еще можно сделать? Мы обязательно еще поставим противотанковые средства, противотанковые мины и артиллерийские боеприпасы...Как и прежде, оборонительное вооружение и минометы для артиллерийских боев. Мы оплачиваем эти поставки оружия. Германия выделила для этого в общей сложности 2 млрд евро», — отметил Шольц.

По его словам, возможности поставок из запасов Бундесвера в значительной степени исчерпаны.

Шольц отметил, что транспортные средства и артиллерия может быть быстро развернута на востоке Украины. Также Берлин готов обучить украинских военных обращению со своими вооружениями.

«Военная техника должна быть в состоянии использоваться без длительной подготовки, без дополнительной логистики, без солдат из наших стран. Быстрее всего это сделать с советским оружием, с которым украинцы хорошо знакомы. Поэтому не случайно, что некоторые восточноевропейские партнеры по НАТО в настоящее время поставляют такое оружие», — добавил он.

Кроме того, в среднесрочной перспективе Германия поможет Украине повысить обороноспособность, в том числе с помощью западных вооружений, обещает Шольц.

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