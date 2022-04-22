Друзья Путина загадочно «исчезают» из-за провала «спецоперации», — Bild

Главное: Западные СМИ сообщают о загадочном «исчезновении» целого ряда чиновников из ближайшего окружения Путина. Некоторые из них при загадочных обстоятельствах потеряли свободу или жизнь из-за провала «спецоперации».

Детали: Ряд близких соратников президента РФ Владимира Путина «исчезли» с начала войны против Украины. Об этом сообщает Bild.

Как отмечает издание, в разгар российской специальной военной операции" внезапно исчез бесследно министр обороны РФ Сергей Шойгу. Ряд СМИ сообщали, что у него проблемы со здоровьем. Слухи еще больше подпитались, когда его дочь обвинила Путина в «маргинализации» своего отца.

Теперь Шойгу снова появился публично. Однако как отмечают в Bild, что первые видео с якобы «живым» министром многие считали смонтированным.

Глава 5-й службы ФСБ Сергей Беседа сейчас находится в тюрьме Лефортово в Москве. Так, еще в начале полномасштабного вторжения России он был под домашним арестом «по подозрению в растрате госсредств».

Однако, как отмечают в Bild неофициально его заключением является то, что «война в Украине идет не так, как планировал Путин». Также российский президент опасается, что информацию о планах вторжения передали Западу именно из разведывательных кругов России.

При этом с арестом беседы Путин смог не только очистить свою спецслужбу. Он, как отмечают СМИ, также посылает четкий сигнал всем остальным: «если ты предашь меня, ты попадешь в тюрьму!».

В середине марта Путин, как сообщается, арестовал одного из высших военачальников Москвы, генерала Романа Гаврилова, вице-начальника Национальной гвардии РФ.

Однако, арест официально не был подтвержден. Российское телевидение сообщило, что Гаврилов был уволен.

В Bild обращают внимание, что всего за день до ареста Гаврилова Путин оправдал войну в Украине в своей речи перед своим правительством и выступил против «предателей».

По словам журналиста-расследователя «Bellingcat» Кристо Грозева, существует две теории ареста генерала: либо раскрытие военной информации, которая привела к гибели солдат, либо из-за «отходов топлива».

В тему: После неудачного вторжения России в Украину сотрудников ФСБ охватил хаос и недовольство. Поэтому вероятность госперворота в РФ растет каждую неделю.