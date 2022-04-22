Украинцам рассказали, какой будет погода на Пасху

Главное: В воскресенье, 24 апреля, на большей части Украины пройдут дожди. Солнечную погоду с переменной облачностью прогнозируют в части западных областей и на юге.

Детали: В ближайшие двое суток в Украине сохранится дождливая погода. При этом по территории страны распространится теплый воздух с юго-запада Европы, сообщает Укргидрометцентр.

Так, в субботу, 23 апреля, в западных областях ожидается умеренный, на остальной территории — небольшой дождь. В восточных и юго-восточных областях днем без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Средняя температура ночью 6-8° тепла, в восточных областях — 3-5°. Днем 15-17°, в западных областях 13-15°.

В Киеве 23 апреля ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем 15-17°.

В воскресенье, 24 апреля, практически по всей Украине ночью ожидаются дожди, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Днем солнечную погоду с переменной облачностью прогнозируют в большинстве западных областей, Житомирской области и на юге. На остальной части Украины ожидаются кратковременные дожди.

Средняя температура ночью 6-8° тепла, днем 15-17° тепла, на юге страны до 20°.

В Киеве 24 апреля ночью кратковременный дождь. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем 15-17°.

В тему: Украинцев предупреждают об опасности посещения церквей на Пасху.