Россия хочет захватить юг Украины, чтобы идти «спасать русскоговорящих» в Приднестровье

Главное: Россия намерена взять под контроль не только Донбасс, но и южные области Украины, чтобы пробить себе сухопутный коридор в Приднестровье. Там якобы отмечается «притеснение русскоязычных».

Детали: Российские войска в рамках операции по захвату юга Украины намерены выйти к оккупированному Приднестровскому району Молдовы. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев, контроль над Донбассом позволит создать сухопутный коридор в Крым и воздействовать на жизненно важные объекты Вооруженных сил Украины.

«Он также даст Вооруженным силам РФ еще один выход в Приднестровье, где отмечаются факты притеснения русскоязычного населения», — отметил он.

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