В СНБО назвали точное время и место начала войны в Украине

Главное: Вторжение в Украину началось 24 февраля в 03:40 на участке Меловое в Луганской области. Секретарь СНБО Алексей Данилов признался, что в Киеве не ожидали, что враг не ограничится Донецкой и Луганской областями.

Детали: Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов заявил, что вторжение армии РФ в Украину началось в 03:40 четверга, 24 февраля. Оккупанты прорвались на участке Меловое в Луганской области, а уже около 5 утра Путин пошел войной на всю страну.

Деталями чиновник поделился в интервью изданию «Украинская правда». Он подчеркнул, что экстренное заседание СНБО созвали в 05:30 в первый день войны.

«Вторжение началось в 03:40 в Луганской области на участке Меловое. Но мы думали, что они заходят именно по территории Донетчины и Луганщины. Считали, что их цель после признания „республик“ — забрать их в пределах областей», — признался Данилов.

По его словам, примерно через час и двадцать минут наступление началось повсюду. Он тогда сразу отправился к президенту, у которого уже находился министр внутренних дел Денис Монастырский.

«Я приехал вторым. Владимир Александрович (Зеленский) был в белой рубашке, и мне это так, знаете ли... запомнилось... Говорит: «Ну что? Будем бороться!», — рассказал секретарь СНБО.

Он добавил, что срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны было созвано около 05.30 24 февраля. Хотя все проекты решений были заготовлены заранее.

Так, еще накануне, когда члены правительства и политики голосовали за режим чрезвычайного положения, уже звучали предложения о введении военного, «но они не хотели этим „провоцировать“ агрессора РФ».

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