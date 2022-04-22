Полиция озвучила число жертв войны среди мирного населения в Киевской области

Главное: В Киевской области во время войны погибли мирные жители. Цифры приводит полиция.

Детали: Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов привел данные о жертвах войны среди мирного населения в регионе. По его словам, погибли не менее 1 084 гражданских лиц – их тела уже осмотрели следователи.

Отмечается, что не удается идентифицировать более трехсот человек.

Он подчеркнул: «Подавляющее большинство, от 50 до 75%, это люди, убитые из стрелкового оружия».

В тему: В ООН заявили, что жертвами войны в Украине стали 2 345 мирных жителей.