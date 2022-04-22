Стало известно, сколько предприятий эвакуировали в Украине из-за войны

Главное: В Украине продолжается война. Происходит эвакуация предприятий.

Детали: Руководитель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев заявил, что из-за войны в Украине происходит эвакуация предприятий. Политик заявил, что из зон боевых действий перемещено в более безопасные регионы уже четыре сотни объектов.

Так, на пятницу, 22 апреля, 190 из эвакуированных предприятий уже приступили к работе, еще 520 предприятий передано на транспортировку.

В тему: В ООН заявили, что жертвами войны в Украине стали 2 345 мирных жителей.