На Волыни и Буковине священники УПЦ отпели украинских военнослужащих

В ОП рассказали, где еще Украину ждут тяжелые бои кроме Донбасса

Минздрав отказался от закупки вакцин от коронавируса

Украину хотят укрепить оружием так, чтобы Россия больше никогда не посмела вторгнуться, — CNN

Конфеты Рошен до сих пор продают в России

Епископ УПЦ рассказал, как принимаются важные церковные решения

На Тернопольщине и Буковине УПЦ проводит пасхальные акции для военных и переселенцев

20.04.22 18:45

Россия запустила межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат»

20.04.22 16:52

Украину хотят укрепить оружием так, чтобы Россия больше никогда не посмела вторгнуться, — CNN

20.04.22 15:44

Минздрав отказался от закупки вакцин от коронавируса

20.04.22 14:54

Россия передала Украине какой-то договор с «четкими формулировками»

20.04.22 13:44

Стало известно, кто готов организовать встречу Зеленского с Путиным

20.04.22 13:04

В ООН рассказали, сколько украинцев вынуждены были покинуть свои дома с начала войны

20.04.22 12:47

Украинцев предупреждают об опасности посещения церквей на Пасху

20.04.22 10:47

Генштаб ВСУ сообщил, что Россия потеряла в войне уже 20,9 тысяч солдат

20.04.22 10:44

Страны-союзники пообещали Украине тяжелую артиллерию

20.04.22 09:55

Байден продолжает «темнить» по поводу своего визита в Украину