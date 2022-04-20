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Новости > На Волыни и Буковине священники УПЦ отпели украинских военнослужащих

На Волыни и Буковине священники УПЦ отпели украинских военнослужащих

Александра Кудрявцева
20.04.22 14:55
122
На Волыни и Буковине священники УПЦ отпели украинских военнослужащих
Главное: Во Владимир-Волынской и Черновицко-Буковинской епархиях Украинской Православной Церкви священники отпели погибших украинских военнослужащих.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Владимир-Волынской епархии, в селе Горники Волынской области священники УПЦ совершили чин отпевания воина Павла Ващука.
 
Воин погиб во время ракетного обстрела Ровенского полигона и после подтверждения ДНК-экспертизы тело передали на погребение.
 
На Буковине в поселке Глыбокая в храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы УПЦ священники отпели воина Ивана Куцого.
 
Чин отпевания совершили настоятель прихода протоиерей Димитрий Завялец, клирики храма и благочиния.
 
Как сообщалось ранее, в Александрии тысячи людей проститься с погибшими защитниками Украины, которых отпели священники УПЦ, а в селе Алексеевка на Буковине протоиерей Александр Кислицен и иерей Иоанн Чаглей отпели защитника Украины Николая Гиренко.
 
В тему: В епархиях священники УПЦ отпели погибших украинских военнослужащих.

Тэги: воины, отпевание, УПЦ

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