Стало известно, кто готов организовать встречу Зеленского с Путиным

Главное: Израиль подтвердил готовность провести встречу Зеленского с Путиным. Там также заговорили о вероятности встреч делегаций.

Детали: В Израиле подтвердили готовность провести в Иерусалиме встречу президентов Украины Владимира Зеленского и РФ Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

«Израиль подтверждает готовность принять в Иерусалиме возможную встречу лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Но опять же они (Путин и Зеленский) должны принять соответствующее решение», — сказал посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.

Он также отметил, что Израиль счел бы за «большую честь» проведение возможных переговоров президентов РФ и Украины на территории его страны.

«Делегации РФ и Украины могли бы проводить встречи в Иерусалиме, как это было в Стамбуле», — добавил посол.

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