В Украине на полгода утвердили тарифы на электроэнергию

Главное: В связи с российской агрессией в Украине продлили действие предыдущих тарифов на электроэнергию. Действовать эти тарифы будут до начала отопительного сезона.

Детали: В Украине утвердили цены на электричество для населения, которые будут действовать до конца октября, то есть до начала нового отопительного сезона. Кабинет министров решил продлить действие предыдущих тарифов в связи с российским вторжением. Об этом говорится в постановлении правительства.

Сейчас в Украине действуют два тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей. Абоненты, которые используют не более 250 кВт-ч в месяц, получают электроэнергию по 1,44 гривны за кВт-ч. Домохозяйства, которые превышают эту норму, должны платить за свет по цене 1,68 гривны за кВт-ч.

Ранее предполагалось, что действие этих тарифов на электроэнергию завершится вместе с отопительным сезоном. Однако война Российской Федерации против нашей страны внесла свои коррективы, поскольку многие украинцы потеряли доход.

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