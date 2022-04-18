Россия может ударить по базе НАТО, — Daily Mail

Главное: Первый советник британского правительства по национальной безопасности Лорд Рикеттс не исключает, что РФ может нанести удар по одной из баз НАТО. Так Путин может попытаться сорвать поставки вооружения Украине.

Детали: Президент России Владимир Путин может отдать приказ нанести удар по базе НАТО. Также в зоне риска — самолеты или конвои, переправляющие в Украину военную помощь от стран-членов Альянса. Цель Кремля — любым способом перекрыть поток вооружений для украинской армии. В этом убежден первый советник британского правительства по национальной безопасности Лорд Рикеттс, чье мнение цитирует Daily Mail.

Бывший глава британской службы безопасности Рикеттс уверен, что Путин отчаянно хочет положить конец западной военной помощи Украине. Кремлю настолько сильно нужно перекрыть существующие потоки, что там могут решиться нанести удар по базе НАТО или атаковать самолеты или конвои, доставляющие в Украину вооружения.

«Скорее всего, я думаю, что они ищут какой-то способ предотвратить или ограничить этот поток оружия в Украину, для поддержки Вооруженных Сил Украины. Значит, мы можем увидеть атаки на конвои или самолеты, доставляющие оружие с запада. В крайнем случае, возможно, какой-то ракетный удар по базе НАТО, где готовили вооружение для Украины. И это, безусловно, поставит перед странами НАТО настоящую дилемму», — убежден Рикетт.

Он также отметил болезненное желание Путина напугать весь мир, что в итоге может привести к использованию в Украине ядерного оружия. Но подобная эскалация лишь усугубит полную изоляцию России от всего мира.

Рикетт предположил, что Россия постарается удержать уже захваченные территории Украины. А Украина никогда не согласится на выполнение требований Москвы и отказ от своих территорий и граждан. И это заведет ситуацию в тупик, который может растянуться на значительный период времени.

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