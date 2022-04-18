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Новости > На Житомирщине священник УПЦ передал бронежилеты украинским военным

На Житомирщине священник УПЦ передал бронежилеты украинским военным

Александра Кудрявцева
18.04.22 15:26
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На Житомирщине священник УПЦ передал бронежилеты украинским военным

Главное: В Житомирской области священник Украинской Православной Церкви передал украинским военным 10 бронежилетов.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, протоиерей Максим Тишковец, настоятель Владимирского храма села Слобода Романовская освятил 10 бронежилетов для военнослужащих, находящихся в настоящее время в районах боевых действий.

В каждый бронежилет священник вложил иконку Божией Матери и нательный крестик.

Средства на покупку собрали прихожане Владимирского храма и местные жители. Бронежилеты, а также другое военное снаряжение, медикаменты и теплые вещи священник отправил защитникам Украины.

Как сообщалось ранее, Черновицко-Буковинская епархия Украинской Православной Церкви передала украинским воинам бронежилеты на сумму 40 тыс грн.

В тему: В Одессе УПЦ приготовит 12 тыс пасок для нуждающихся, военных и беженцев.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

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