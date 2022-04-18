В Буче был убит каждый пятый мирный житель, — мэр города

Главное: Мэр Бучи Анатолий Федорук заявил, что в период оккупации города был убит каждый пятый местный житель, который там остался. Также он сообщил об изнасиловании мужчины, которое совершили российские военные.

Детали: В Буче Киевской области во время оккупации войсками РФ был убит каждый пятый житель. Об этом заявил мэр города Анатолий Федорук, пишет Вечерний Киев.

«Мы в Буче посчитали: убит каждый пятый из числа тех, кто оставался в городе под оккупацией. И я лично, как и тысячи моих сограждан, чувствую ненависть к тем, кто пытал и убивал мирных бучанцев», — отметил он.

По словам мэра, особенно тяжкие преступления — это групповые изнасилования и убийства детей.

«Они были и в Буче, и в Ворзеле...Пусть российские матери слышат, что сделали их дети в Буче», — отметил Федорук.

Мэр Бучи также сообщил об изнасиловании мужчины, которое совершили российские военные. По его словам, пострадавший умер.

В тему: Число жертв среди мирного населения в Буче превысило 400 человек.