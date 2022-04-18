График работы общественного транспорта в Киеве изменился

Главное: График работы общественного транспорта в Киеве был изменен. Он будет ходить дольше.

Детали: С понедельника, 18 апреля, в Киеве изменился график работы общественного транспорта. Об этом сообщает КГГА.

Так, отмечается, что метрополитен будет работать с 6-30 до 20-00.

При этом наземный транспорт функционирует с 7-00 до 21-00.

Стоит добавить, что комендантский час в городе длится с 22-00 до 5-00.

В мэрии напомнили: «Во время комендантского часа запрещено передвижение по городу. Выходить можно только, чтобы дойти до ближайшего укрытия. Городские власти призывают киевлян соблюдать правила комендантского часа и не игнорировать сигналы о воздушной тревоге».

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