Еще один украинский мужик переоделся в женскую одежду, что бы сбежать из страны

Главное: Еще один мужчина из Украины пытался покинуть страну в женской одежде.

Детали: В Одесской области на контрольном посту обнаружили мужчину, который в женской одежде планировал попасть в Молдову. Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы. Соответствующую информацию публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Ранее сообщалось, что киевлянин пытался перейти через границу, выдавая себя за свою жену. Он нарядился в женскую одежду, накрасился и надел парик, а также взял с собой коляску с ребёнком, а пограничникам предъявил паспорт супруги.

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