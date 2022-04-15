Семье священника, у которого сгорел храм и дом в Ирпене, нужна помощь

Главное: Настоятель храма в честь великомученика Георгия Победоносца протоиерей Владимир Молнар нуждается в финансовой помощи для восстановления жилья после обстрелов и пожара в Ирпене.

Детали: Благодаря вашей помощи удалось собрать средства для семьи священника, но этой суммы недостаточно, чтобы восстановить жилье и хоть как-то содержать семью с детьми во время войны, сообщает Центр информации УПЦ.

Отец Владимир рассказал, что не стоит вопроса, чтобы купить или построить дом.

Речь идет именно о повседневных расходах семьи с тремя детьми, которые вместе с крышей над головой потеряли все необходимое.

Также важно как можно скорее восстановить пострадавшее жилье, чтобы оно хоть минимально было пригодно для проживания.

Как сообщалось ранее, 6 марта в Ирпене в районе Романовки в результате обстрела сгорел дом настоятеля храма в честь великомученика Георгия Победоносца протоиерея Владимира Молнара, очень пострадала сама церковь.

«Сгорело все, осталось просто пепелище от нашего дома. Больше всего мне жаль, что потерялась история, фотографии, альбомы, как мои дети рождались, маленькими росли, иконы, подаренные многими добрыми друзьями», — рассказал священник.

Священнослужитель в сане 25 лет, в этом году планировали освятить новый храм.

Протоиерею Владимиру Молнару нужна молитвенная и финансовая поддержка.

Реквизиты для помощи ЗДЕСЬ.

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