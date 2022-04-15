В Кремле назвали новую главную цель «освобождения» в Украине

Главное: Пресс-секретарь Путина Песков озвучил первоочередную задачу войны с Украиной. Главное по его словам — это «освобождать» Украину от «националистических батальонов».

Детали: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал первоочередной задачей войны России против Украины уничтожение каких-то мифических «националистических батальонов», сообщают российские СМИ в пятницу, 15 апреля.

«Главное — это освобождать все-таки от этих националистических батальонов. Операция продолжается, и задачи, которые стоят, хорошо известны. Они должны быть выполнены и будут выполнены. Никаких сомнений быть не должно», — заявил он.

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