В Кремле пригрозили Финляндии и Швеции «негативными последствиями» за вступление в НАТО

Главное: В МИД РФ уже заговорили о том, что вступление скандинавских стран в НАТО повлечет за собой негативные последствия. В частности, такую позицию озвучила представитель ведомстве Мария Захарова.

Детали: Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО может привести к негативным последствиям. В частности, к нестабильности на севере Европы.

«Зачем нашим финляндским и шведским соседям по Балтийскому региону превращаться в новый рубеж противостояния блока НАТО с Россией — неясно. Негативные последствия для мира и стабильности на севере Европы очевидны», — заявила она.

Захарова добавила, что выбор — за властями Швеции и Финляндии, но страны «должны понимать и последствия такого шага для двусторонних отношений и в целом европейской архитектуры безопасности».

Также представительница МИД России уверена, что членство Швеции и Финляндии в НАТО не будет укреплять международный престиж стран, наоборот они даже станут «натовской передовой» и «откажутся от части суверенитета при выработке решений в сфере обороны и внешней политике».

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