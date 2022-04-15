В Мининфраструктуре рассказали, сколько времени уйдет на восстановление городов

Главное: Министр Инфраструктуры Украины Александр Кубраков говорит, что на восстановление украинских городов после войны уйдет около двух лет. Мариуполь нужно проектировать и отстраивать с нуля.

Детали: Восстановление городов Украины займет до двух лет. Такие города как Мариуполь можно отстроить в период до двух лет. Речь идет о гражданских объектах. Для этого необходимо много строителей, которых намерены бронировать от мобилизации. Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

«Гражданские объекты, жилые дома, я считаю, что можно все до двух лет полностью построить. Если есть соответствующее финансирование, есть соответствующие проектные команды, которые работают над этим. И если нет бюрократии», — отметил Кубраков.

При этом ситуацию с предприятиями, которые пострадали в результате боевых действий, он назвал сложной.

В то же время для строительства нужна рабочая сила. В Мининфраструктуры анонсировали бронирование для строителей, чтобы эти категории граждан не попадали под мобилизацию.

При этом министр считает, что первый этап возобновления после войны — это обеспечение транспортного сообщения, потому что «без этого ничего не работает». Второй этап — это ремонт зданий, которые можно отремонтировать. Последним этапом станет восстановление полностью разрушенного жилья.

«В Чернигове, я так понимаю, будет отдельный район, который будет построен для людей, потерявших свои квартиры в многоквартирных домах. Такой подход будет. Он может где-то разниться. Мариуполь — это город, который нужно заново строить и проектировать», — подчеркнул министр.

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