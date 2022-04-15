Вероятность ядерного удара по Украине возросла, — директор ЦРУ

Главное: Вероятность применения ядерного оружия в войне России против Украины существенно возросла. Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.

Детали: Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин может нанести ядерный удар по Украине. Об этом сообщает The Guardian.

Выступая в Технологическом университете Джорджии в городе Атланта, Бернс отметил, что вероятность применения ядерного оружия в войне России против Украины существенно возросла. Причиной этому главный разведчик США назвал потенциальное отчаяние Путина на фоне военных неудач в Украине.

«Никто из нас не может легкомысленно относиться к угрозе, исходящей от потенциального применения тактического ядерного оружия или ядерного оружия малой мощности», — заявил Уильям Бернс.

В Кремле еще 24 февраля заявили о приведении ядерных сил в полную боевую готовность, но Бернс отмечает, что в ЦРУ не видели «много практических доказательств» тому, что угроза действительно существует.

«Конечно же, мы очень обеспокоены. Я знаю, что президент Байден глубоко обеспокоен поисков решений, чтобы избежать третьей мировой войны, избежать порога, при котором, как вы знаете, становится возможным ядерный конфликт», — отметил Уильям Бернс.

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