Россия выдвинула США серьезное требование относительно Украины

Главное: Россия требует от США прекратить предоставлять Украине оружие. Поставки США и НАТО «наиболее чувствительных» систем вооружений в Украину «подливают масла» в конфликт, заявили в России.

Детали: Москва потребовала от Вашингтона прекратить вооружать Украину и пригрозила в противном случае «непредсказуемыми последствиями». Об этом говорится в официальной дипломатической ноте из России, с копией которой ознакомилась The Washington Post.

Указано, что российская нота поступила после того, как президент США Джо Байден одобрил очередной пакет военной помощи Украине на 800 млн долларов. Он предусматривает резкое расширение спектра вооружений.

«Призываем США и их союзников прекратить безответственную милитаризацию Украины, которая влечет за собой непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности», — говорится в ноте.

В Москве утверждают, что поставки США и НАТО «наиболее чувствительных» систем вооружений в Украину «подливают масла» в конфликт.

«То, что русские говорят нам в частном порядке, — это то же самое, что мы говорили миру публично — что огромный объем помощи, которую мы оказываем нашим украинским партнерам, оказывается чрезвычайно эффективным», — сказал изданию анонимный высокопоставленный чиновник администрации президента США.

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