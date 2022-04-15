Генштаб ВСУ заявил, что Россия потеряла в войне уже 20 тысяч солдат

Главное: В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ приводит данные о потерях РФ.

Детали: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ в войне. Цифры приводят на пятницу, 15 апреля.

Сообщается, что уже погибли 20 тысяч солдат.

Кроме этого информируется о таких потерях: 756 танков, 1 976 боевых бронированных машин, 366 артиллерийских системы, 122 РСЗО, 66 средств ПВО, 163 самолета, 144 вертолета, 1 443 единицы автомобильной техники, восемь кораблей/катеров, 76 цистерн с ГСМ, 135 БПЛА оперативно-тактического уровня, 25 единиц специальной техники, а также четыре пусковые установки ОТРК/ТРК.

Отмечается: «Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий».

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