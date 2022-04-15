Китай намекнул на возможную войну из-за Тайваня

Главное: Китай выступает против независимости Тайваня. Готов применить силу.

Детали: Китай готов принять любые эффективные меры, чтобы предотвратить попытки внешнего вмешательства для обеспечения независимости Тайваня. Об этом сообщило министерство обороны страны.

Такое заявление стало реакцией на решение Пентагона продать Тайваню военные технологии и оборудование на 95 миллионов долларов.

В Пекине говорят, что такое решение нарушило принцип единого Китая, так как является вмешательством во внутренние дела.

Отмечается: «Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. Тайваньский вопрос затрагивает коренные интересы Китая, и иностранное вмешательство недопустимо».

При этом Пекин призвал Вашингтон отозвать продажу оружия Тайваню и прекратить военные связи с островом.

Военные информируют: «Народно-освободительная армия Китая примет эффективные меры для решительного пресечения любых форм внешнего вмешательства и сепаратистских попыток независимости Тайваня, а также для решительной защиты национального суверенитета и территориальной целостности».

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